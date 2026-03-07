اشتباك عناصر حزب الله مع قوة مشاة إسرائيلية تسلّلت إلى شرق لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اشتباك عناصره ليل الجمعة/ السبت، مع قوة مشاة إسرائيلية تسلّلت إلى بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان، بعد عملية إنزال نفّذتها أربع مروحيّات.

وقال الحزب في بيان: "رصد مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مساء أمس تسلّل أربع مروحيّات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون".

وأضاف: "تقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة اشتبكت معها مجموعة من المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".

ووفق البيان، "تطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو 40 غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك".

وقال البيان إن "سلاح المدفعيّة في المقاومة نفّذ رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، فيما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 آخرين في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبي شيت، شرقي البلاد.



