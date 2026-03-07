الصحة اللبنانية: استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 آخرين في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبي شيت، شرقي البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان صحفي، إن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، أسفرت في حصيلة إجمالية غير نهائية عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 آخرين بجروح".

وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق اشتباك عناصره ليل الجمعة/ السبت مع قوة مشاة إسرائيلية تسلّلت إلى البلدة، بعد عملية إنزال نفّذتها أربع مروحيّات.