مفوضية أممية: نزوح 115 ألف في أفغانستان و3 آلاف في باكستان عقب الاشتباكات بين البلدين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن حوالي 115 ألف شخص نزحوا داخليا في أفغانستان وحوالي 3 آلاف آخرين في باكستان، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين البلدين.

وأعربت المفوضية في تقرير لها عن قلقها من أن أي عودة واسعة النطاق أخرى للاجئين الأفغان يمكن أن تشكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية والمجتمعات المضيفة. وتابعت أن الدعم الإضافي مطلوب بشكل ملح، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وجاء في التقرير: "مازلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع في أفغانستان وباكستان، والذي لا يزال متوترا وسط اشتباكات مستمرة وتقارير عن نزوح داخلي في كلا البلدين".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعربت أيضا في وقت سابق عن قلقها من استمرار التوترات بين أفغانستان وباكستان، محذرة من أن الوضع يمكن أن يزداد سوءا بالنسبة للعائدين الأفغان.

وتعاني أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد في عام 2021 من أزمة اقتصادية خانقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في يناير الماضي إن أفغانستان سوف تظل بين أكبر الأزمات الإنسانية في العالم في 2026، مستشهدا بعدم الأمن الغذائي والصدمات المناخية وعودة المهاجرين ونقص التمويل والاستبعاد الممنهج للنساء.