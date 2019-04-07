مجلس الدفاع السوداني يؤكد ضرورة الاستماع لمطالب المحتجين

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أكد مجلس الدفاع والأمن برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، ضرورة الاستماع لرؤية ومطالب المحتجين.

وكشف مجلس الدفاع عن اتخاذ حزمة من التدابير لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام فضلا للاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

وعقد مجلس الدفاع والأمن اجتماعا طارئا اليوم برئاسة البشير بمقر بيت الضيافة حيث يعتصم المحتجون.

وقال تعميم صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم إن مجلس الدفاع والأمن أكد حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة فئات المجتمع لتحقيق التراضي الوطني .

وأشار الى أن المجلس استمع لتقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ بشأنها جملة من التدابير التي تعزز الاستقرار والسلام في البلاد.

ويعتصم الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم منذ امس السبت للمطالبة بإسقاط النظام.