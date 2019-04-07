المركز الثقافي الكوري يحتفل بالذكرى المئوية لحركة استقلال الأول من مارس

تحت عنوان "أريرانج ..طريق السلام"، ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية حفلين، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على حركة استقلال الأول من مارس وتأسيس أول حكومة انتقالية في كوريا.

ويحي الحفلين فرقة "أريرانج" للفنون التقليدية وذلك في الثامنة مساء غد ـ الاثنين ـ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ومساء الأربعاء المقبل على المسرح المكشوف بأوبرا القاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مزيج موسيقي راقص يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويهدف إلى إعادة إحياء الفنون التقليدية، بالإضافة إلى معرض صور يحكي مسيرة كفاح الشعب الكوري من أجل الاستقلال والتحرر الوطني من الحكم الاستعماري الياباني.

ومن أبرز العروض التي تقديمها الفرقة "أريرانج" وهي من أكثر الأغاني الكورية تعبيراً عن الشعب الكوري وروحه المثابرة التي مكنته من التغلب كافة الصعاب. وتشكلت "أريرانج" التي توجد لها تنويعات عديدة على مدار أجيال، لتجسد مشاعر الفرح والغضب والحزن والسرور.

وهناك عرض "سامولنوري" والذي يقدم من خلال أربعة أنواع مختلفة من الآلات الموسيقية التقليدية وهي "كوانج جواري" ، و"جينج" ، و"جانج جو"، و"بوك". وهو أيضاً أحد العروض التقليدية الأكثر تمثيلاً لكوريا.