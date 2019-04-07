المتظاهرون السودانيون يتدفقون مجددا نحو مقر القيادة العامة للجيش

بدأ المتظاهرون السودانيون لليوم الثاني في التدفق نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم, للانضمام إلي مئات الآلاف من المتظاهرين المعتصمين بمقر القيادة منذ ظهر أمس.

وأكد محتجون واصلوا الاعتصام في محيط مقر قيادة الجيش لصحيفة (سودان تربيون) فجر اليوم الأحد أن قوات أمنية حاولت فضهم في الثانية فجرا بإطلاق كثيف لعبوات الغاز المسيل للدموع وأنهم ردوا عليها بسيل من الحجارة أجبرتهم على التراجع.

وتشهد العاصمة السودانية حالة من التوتر الشديد مع إصرار الآلاف على مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، بينما تحاول قوات أمنية تفريقهم بعنف حيث تدور مطاردات شرسة في الشوارع القريبة.

ولم تتمكن أعداد كبيرة من قاطني أم درمان والخرطوم بحري من الوصول إلى الخرطوم بسبب إغلاق قوات أمنية الجسور الرئيسية الرابطة بين المدن الثلاث في محاولة للحد من ارتفاع أعداد المعتصمين.

ويشهد السودان احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية منذ التاسع عشر من شهر كانون أول/ديسمبر الماضي تطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير واركان نظامه.