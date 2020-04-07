بلجيكا: عدد وفيات كورونا يتجاوز الألفين بعد تسجيل 162 وفاة جديدة

صرح متحدث حكومي في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى أكثر من ألفي حالة.

وقال المتحدث إيمانويل أندريه، المكلف بإعلان البيانات الخاصة بكورونا، إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى في تراجع في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 3ر11 مليون نسمة.

وأوضح أندريه أن الفحوصات كشفت يوم أمس إصابة 1380 شخصا بكورونا، دخل 314 منهم إلى المستشفيات، ليصبح مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012، نحو 20% منهم في العناية المركزة.

وخلال يوم أمس، غادر 171 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم.

جدير بالذكر أن بلجيكا تستضيف مقار معظم مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد فرضت تدابير إغلاق حتى 19 أبريل، ما يعني نهاية عطلة عيد الفصح، مثلها مثل الدول الأوروبية الأخرى.