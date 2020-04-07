الموافقة على صفقة استحواذ إنفنيون الألمانية لأشباه المواصلات على سيربرس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصلت شركة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية إنفنيون، اليوم الثلاثاء، على كافة الموافقات الرسمية المطلوبة لاتمام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها بشراء سيربرس سيميكونداكتور كوربورشن.

وذكرت إنفنيون الموجود مقرها في مدينة نيوبيبرج بالقرب من ميونيخ أن الصفقة ستكتمل خلال 5 أيام عمل مقبلة.

كانت الشركتان قد وقعتا عقود الصفقة المقدرة قيمتها بحوالي 9 مليارات يورو (8ر9 مليار دولار) في يونيو الماضي.

كانت الخطوة المتبقية هي الحصول على موافقة جهاز تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار في الصين "إس.أيه.إم.آر" وهو ما تم بدون مشكلات كبيرة.

وتعتبر الصين أكبر أسواق شركة أنفنيون.

كان راينهارد بلوس الرئيس التنفيذي لشركة أنفنيون قد وصف هذه الصفقة في السابق بأنها حجر بناء مهم لجعل المجموعة مناسبة للمستقبل، ووصفها بأنها "أكبر تحول في تاريخ الشركة".

وتأمل إنفنيون أن تصبح ضمن أكبر 10 شركات أشباه موصلات في العالم بعد الاستحواذ على سيربرس.

في الوقت نفسه يرى البعض أن الثمن المدفوع في سيربرس مرتفع.