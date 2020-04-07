النجم الساحلي: أزمة كورونا وراء تأخير دفع غرامة كوليبالي للأهلي

قال قيس عاشور، المتحدث الرسمي للنادي النجم الساحلي التونسي، إن أزمة فيروس كورونا، هي السبب في عدم دفع الغرامة المالية الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق التونسي لصالح الأهلي حتى الآن.

وقال عاشور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "هناك تأخير في دفع غرامة كوليبالي للنادي الأهلي بسبب أزمة وباء كورونا الذي يؤثر على العالم كله، وليس مصر وتونس فقط".

وتابع: "سندفع الجزء المستحق وسنتجاوز هذه المشكلة في القريب العاجل".

واختتم: "ليس لدي معلومة عن توقيت الدفع لكن نتمنى زوال أزمة كورونا ومن ثم إنهاء الأمور المالية، وعلاقة الناديين كبيرة جدًا ولا يوجد أي خلاف".