تشيلي تسجل 5116 حالة مؤكدة بكورونا و43 حالة وفاة

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أعلن خايمي ماناليتش وزير الصحة في تشيلي تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 5116 حالة في جميع أنحاء البلاد، وجرى تمديد إجراءات الإغلاق في بعض بلديات منطقة العاصمة حتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وسجلت البلاد ست حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 43 حالة.

وتعافى 898 مريضا من الفيروس في البلاد التي أجرت 57 ألفا و 122 فحصا لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتم إدخال 357 شخصا مصابا بالفيروس إلى المستشفى، بزيادة 10 مرضى عن أمس الاثنين.

وأصيب بالفيروس 286 من العاملين بالمجال الطبي، وتم وضع ثلاثة منهم على أجهزة التنفس الاصطناعى.