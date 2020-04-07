أسامة هيكل: القوات المسلحة لديها إمكانيات جبارة لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن فعاليات تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حملت رسائل في الشكل بجانب الرسائل في المضمون.

وأضاف «هيكل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن كل الحضور ارتدى الكمامات، إضافة إلى مراعاة المسافات ما بين الكراسي بمسافة لا تقل عن متر في كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أن رسالة «السيسي» طمأنة بأن الدولة مدركة لخطورة وأبعاد أزمة كورونا بشكل كبير.

وأوضح أن مساهمة القوات المسلحة في مكافحة «كوفيد - 19» يقع ضمن الدور الطبيعي لها، متابعًا: «القوات المسلحة طرف في كل الأحداث، وعرض اليوم تضمن جزءًا من الاستعدادات هدفه طمأنة المواطنين، وأننا قادرون على استيعاب الأزمة بقدر كبير».

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن القوات المسلحة لديها إمكانيات جبارة لمكافحة كورونا، وتشارك في الإمدادات بالمواد الغذائية للمواطنين؛ لعدم التكالب، وتساهم في إنتاج السلع وخفض أسعارها، فضلًا عن إنتاج المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم.

ولفت إلى أن الدولة لن تحتاج كل هذه التجهيزات، موضحًا أن النسب الطبيعية لإصابات كورونا التي تعلو بها الدولة تلقى متابعة دقيقة من الحكومة ولجنة الأزمة المشكلة داخل مجلس الوزراء.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة على مكافحة انتشار فيروس كورونا.