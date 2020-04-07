المستشفى مستمر في العمل.. وتم تعقيم جميع الأقسام





قالت مصادر بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن هناك عددا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية.

وأكدت المصادر لـ"الشروق"، اكتشاف الإصابات بعد التأكد من إيجابية أحد الممرضين العاملين بالمستشفى، والذي يعمل عملا إضافيا بمستشفى أخرى، وتم أخذ مسحات من جميع العاملين، وجاءت النتيجة إيجابية لبعضهم.

وأضافت المصادر، أن جميع المرضى في حالة مطمئنة ولم تنقل لهم العدوى، وأن المستشفى يعمل على مدار اليوم، ولم يتم غلقه، لافتا إلى تعقيم المستشفى وعزل المخالطين للممرض المصاب.