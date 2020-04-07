راغب علامة: أغنية «انتوا أملنا» أقل ما يمكن تقديمه للفريق الطبي

قال الفنان راغب علامة، إن أغنيته «انتوا أملنا»، التي أطلقها للأطباء والأطقم الطبية، أغنية وجدانية للأفراد المتواجدين في الصف الأول ويدافعون عن البشرية والإنسان ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «علامة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، «لا يوجد مجال إلا لتقديم تحية إجلال وتقدير للذين يعرضون حياتهم للخطر حتى لا ينتقل الفيروس إلى المجتمع، ولا تستطيع إلا الانحناء أمام دورهم وتقديم الدعم».

وأوضح أن تسجيل الأغنية لاقى صعوبة في التواصل بين طاقم العمل؛ بسبب حظر التجوال والالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، متابعًا: «بالرغم من صعوبة التواصل إلا أن الأغنية هي أقل ما يمكن تقديمه».

وذكر أن «كل شخص في فريق العمل اعتبر نفسه مصابا بكورونا ولا يريد نقله إلى الآخر»، مؤكدًا أن الأغنية رسالة شكر للأفراد من الأطباء والممرضين والمسعفين وكل فرد داخل الهلال الأحمر والصليب الأحمر والقوى الأمنية.