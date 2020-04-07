إصابة ممرضة بمبرة مصر القديمة بكورونا بعد تعاملها مع مصابة دون واقيات

قالت مصادر طبية إنه تم تسجيل إصابة ممرضة بمستشفى مبرة مصر القديمة، وتم نقلها اليوم لمستشفى العجوزة للعزل.

جاءت إصابة الممرضة نتيجة استقبال مستشفى المبرة حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة مسنة، تعاملت الممرضة معها، حيث حملتها ووضعها على السرير بالمستشفى بدون واقيات شخصية.

وذكرت المصادر أن السيدة المسنة حضرت إلى المستشفي يوم السبت الماضي وهي تعاني من أزمة تنفسية، وبعد الكشف عليها تم الاشتباه اصابتها بكورونا.

ثم أثبتت التحاليل إيجابية السيدة للفيروس، فتم إخضاع جميع المتعاملين معها للعزل الذاتي، وظهرت أعراض للفيروس علي الممرضة المذكورة، فتم اجراء تحاليل لها، وبعد التأكد من إيجابيتها، تم نقلها وعزلها بمستشفى العجوزة.