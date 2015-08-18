مقتل 68 مسلحا من طالبان وإصابة 74 في عمليات للقوات الحكومية في أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن 68 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قتلوا وأصيب 74 آخرين في عمليات هجومية شنتها القوات الحكومية في البلاد فيالساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وجرت العمليات في أقاليم هيرات وفارياب وفرح وباداخشان وقندوز وقندهار.

وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع في تغريدة له اليومالأربعاء إنه تم العثور على 211 عبوة ناسفة زرعتها طالبان وإحباطها في أجزاء مختلفة من البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان آخر تم الكشف عنه اليوم الأربعاء إلى أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من تعزيزات جوية شنت العديد منالعمليات في منطقتي "ارغنداب" و"زيراي" بإقليم قندهار.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 19 مسلحا من حركة طالبان وإصابة12 آخرين، وتم تدمير بعض من أسلحتهم وذخائرهم من قبل أفراد قوات الأمنالأفغانية.

وعثر الجيش الوطني الأفغاني على 59 قنبلة زرعتها حركة طالبان فيالمنطقتين وأحبط مفعولها.

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت أمس الثلاثاء أن سلاح الجو الأفغاني استهدف تجمعا لحركة طالبان بمنطقة "إمام صاحب" بإقليم قندوز، قتل خلاله 17 من المسلحين وأصيب 15 آخرون.

ولم تعلق طالبان بعد على رقم الضحايا، الذي أصدرته وزارة الدفاع.