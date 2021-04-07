تأجيل خطة فتح النمسا إلى 3 مايو المقبل لارتفاع الإصابات بكورونا

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن الحكومة انتهت من وضع خطة جديدة لفتح للبلاد اعتبارا من 3 مايو المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات اليوم الأربعاء، تم تمديد الإغلاق العام في الولايات الشرقية "فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند" حتى 18 أبريل الجاري ، ثم يعقبه فتح جزئي وتدريجي حتى 3 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الفنادق والمطاعم والمؤسسات الفنية والثقافية ستؤجل إلى المرحلة الأخيرة من فتح البلاد.

ولفت كورتس إلى أن الحكومة عقدت اجتماع أزمة أمس بحضور الوزراء وحكام الولايات والخبراء وتم الانتهاء لضرورة تشديد قيود غلق البلاد نتيجة استمرار ارتفاع متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، ووصول وحدات العناية المركزة في المستشفيات إلى مستويات حرجة للغاية .

وأشار إلى أن الأوضاع في الولايات الشرقية الثلاث فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند تتطلب الإغلاق المشدد، خاصة إبقاء المدارس والمحال التجارية ومقدمي الخدمات اللصيقة بالجسم " مثل مصففي الشعر " مغلقة .

يشار إلى أن الشرطة النمساوية قامت اليوم بحملات مكثفة على منطقة "دونا قنال " السياحية الشهيرة في وسط فيينا، لمنع وجود أي تجمعات خاصة بين الشباب وتحرير محاضر فورية وغرامات للمخالفين.