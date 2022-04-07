كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج بالجزائر، عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 17 إثر إنفجار وانهيار بناية سكنية بسبب تسرب غاز، بحي 5 جويلية بمدينة برج بوعريريج (250 شرق العاصمة الجزائرية).

وجاء في بيان الحماية المدنية "تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا محتملين إثر التدخل الذي سجل صبيحة اليوم إثر إنفجار وإنهيار بناية سكنية".

وأضاف المصدر "الانهيار خلف لحد الساعة 23 ضحية من بينهم 17 جريحا 10 منهم نقلوا من طرف خواص المسعفين و سبعة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج فيما سجلنا ست وفيات".