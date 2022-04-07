الدفاع الروسية: أجهزة الأمن الأوكرانية تحضر لاستفزاز باستخدام مواد سامة في ضواحي خاركوف

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لتفجير مستودع يحوي 120 طنًا من الكلور من أجل إلقاء اللوم على روسيا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن كوناشينكوف قوله "إنه بحسب معلومات مؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي الواقعة في ضواحي خاركوف، تستعد أجهزة الأمن الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة. حيث قام عناصر أجهزة الأمن الأوكراني بتلغيم مستودع يحتوي 120 طنًا من الكلور على أراضي مجمع "خيمبروم" الصناعي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "التخطيط لتفجير هذا المستودع يستهدف اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية ومقتل سكان محليين".