الأمطار الغزيرة تقتل 10 أشخاص في كولومبيا

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تُوفي ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة في كولومبيا.

وإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الجرحى والأشخاص المفقودين في بلدية ابرياكي، حسبما ذكرت قوة الحماية المدنية في منطقة انتيوكيا حيث تقع البلدة على تويتر اليوم الخميس.

والضحايا هم في الأساس من عمال المناجم الذين ضرب معسكرهم انهيارأرضي.

ويبحث رجال إطفاء الحرائق وفريق إنقاذ خاص بالمناجم عن المفقودين، وفقا لصحيفة" ال سبيكتادور" الكولومبية. وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول.

ومعظم مناطق الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية في موسم الأمطار منذ بدء شهر أبريل.

ووفقا لصحيفة "ال تيمبو"، توفى بالفعل 17شخصا في شمال غربي كولومبيا هذا العام.

وأودى انهيار طيني مدمر نتيجة لأمطار غزيرة بحياة أكثر من 300 شخص في بلدة موكوا في شهر أبريل عام 2017، فيما تعد واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها كولومبيا.