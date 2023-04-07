انهيار عقار صادر له قرار ترميم وإزالة منذ 24 عامًا في الإسكندرية

انهارت أجزاء داخلية "سقف" عقار قديم مكون من 4 طوابق، كائن في حارة المغاربة، منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، اليوم الخميس، وجرى إنقاذ شخص، والبحث عن آخر يُرجّح وجوده أسفل الأنقاض.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، وغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار قديم داخل محل تجاري كائن أسفله.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض بحثًا عن مواطنين، حيث تبين من المعاينة سقوط أجزاء كبيرة من العقار بداخله حتى سطح الأرض.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيًا صادر له قرار ترميم وإزالة حتى سطح الأرض عام 1999 ولم ينفذ منذ 24 عامًا، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.