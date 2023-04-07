محمد ياسين يتأهل لنهائي بطولة العالم للسلاح

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حقق محمد ياسين بطل مصر في سيف المبارزة، الفوز على على لاعب الولايات المتحدة الامريكية ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري.

واستطاع ياسين الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-11 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويواجه بطل سويسرا بعد قليل.

وكان قد استهل ياسين مشواره بالبطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 لقاءات بدور المجموعات حيث فاز على أبطال سلوفينيا واليابان والبرازيل ومقدونيا.

وواجه ياسين في دور الـ128 بطل تركيا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على بطل الكيان الصهيوني في دور الـ64 بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل إستونيا بنتيجة 10-4 بينما حقق الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7 في ثمن النهائي قبل أن يكتسح بطل الكيان الصهيوني بنتيجة 15-7 في ربع النهائي.

يذكر أن منافسات سلاح السيف قد شهدت تفوق مصري على صعيد الفرق والفردي حيث حقق منتخب مصر الميدالية الفضية فيما فاز أحمد هشام ببرونزية الفردي.

وعلى صعيد سلاح الشيش فتمكن البطل المصري عبدالرحمن طلبة من حصد الميدالية البرونزية بمنافسات تحت 17 عامًا.