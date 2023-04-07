حبس ديلر متهم بحيازة 200 قرص مخدر بقصد الاتجار في الوراق

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أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس ديلر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 200 قرص مخدر في منطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 200 قرص، ومبلغ مالي يصل إلى 300 جنيه، وسلاح أبيض.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط ديلر، لحيازته أقراص مخدرة بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.