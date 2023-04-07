 حبس ديلر متهم بحيازة 200 قرص مخدر بقصد الاتجار في الوراق - بوابة الشروق
الجمعة 7 أبريل 2023 12:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

حبس ديلر متهم بحيازة 200 قرص مخدر بقصد الاتجار في الوراق

مصطفى بكر:
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 11:48 ص

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس ديلر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 200 قرص مخدر في منطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 200 قرص، ومبلغ مالي يصل إلى 300 جنيه، وسلاح أبيض.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط ديلر، لحيازته أقراص مخدرة بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك