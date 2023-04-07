ثنائي هجومي يقود تشكيل أسوان لمواجهة سيراميكا بالدوري

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أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق أسوان على ملعبه نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل أسوان في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى.

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.