مصرع 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة بكفر الدوار

لقي 5 أطفال مصرعهم وجميهم من عائلة واحدة، بحادث انقلاب سيارة "نقل" محملة بمحصول البنجر على تروسيكل بطريق " منشية الهلباوي - سيدي غازي، بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة،

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بطريق " منشية الهلباوي - سيدي غازي" بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة كل من: "ربيع أحمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، آدام احمد ربيع عبدالله، ( 4 سنوات)، علي محمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، ياسين عبد الجيد إبراهيم، ( 5 سنوات)، محمود عبد الجيد إبراهيم، (4 سنوات)، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العامة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.