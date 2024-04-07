 مصرع 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة بكفر الدوار - بوابة الشروق
الأحد 7 أبريل 2024 3:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصرع 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة بكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 2:19 ص

لقي 5 أطفال مصرعهم وجميهم من عائلة واحدة، بحادث انقلاب سيارة "نقل" محملة بمحصول البنجر على تروسيكل بطريق " منشية الهلباوي - سيدي غازي، بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة،

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بطريق " منشية الهلباوي - سيدي غازي" بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة كل من: "ربيع أحمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، آدام احمد ربيع عبدالله، ( 4 سنوات)، علي محمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، ياسين عبد الجيد إبراهيم، ( 5 سنوات)، محمود عبد الجيد إبراهيم، (4 سنوات)، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العامة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك