جماعة الحوثي: تنفيذ 5 عمليات عسكرية ضد سفن إسرائيلية وبريطانية وأمريكية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

وقال بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة العميد يحيى سريع، إنهم نفذوا خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث تم استهداف السفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى تنفيذ عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى «إم إس سي جريس إف» في المحيط الهندي، والأخرى «إم إس سي جينا» في البحرِ العربي، وأنه تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، موضحا أن حققت العملية أهدافها.

وأشار إلى سلاحُ الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح، وفق البيان.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.