استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 68 إلى 70 جنيها للكيلو.

سجل سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 180 إلى 120 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.

وسجل سعر الكابوريا ما بين 40 إلى 220 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 70 إلى 90 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 510 إلى 610 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 90 إلى 240 جنيها.

وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 90 إلى 150 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.