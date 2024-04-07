يستضيف الإعلامي أسامة كمال في سهرة العيد يوم الأربعاء المقبل، على قناة dmc أبطال وصناع مسلسل "جودر" الذي عرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهم الفنانين ياسر جلال ونور، والمخرج إسلام خيري والمؤلف أنور عبد المغيث، والمنتج تامر مرتضي ومحمد سري رئيس المشروعات في شركة ميديا هاب.

ويتحدثون عن تفاصيل صناع المسلسل وكواليسه، كما يتحدث أبطال العمل عن أدوارهم وأبرز التحديات التي واجهتم في تصوير العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مسلسل "جودر" هو نسخة جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ياسر جلال ونور، كلا من ياسمين رئيس، وتارا عماد، ووفاء عامر، وأيتن عامر، ومحمود البزاوي، وجيهان الشماشرجي، ووليد فواز، وأحمد بدير، ومحمد التاجي، ورشوان توفيق، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فتحي، وفتوح أحمد، وهنادي مهنا، وسامية الطرابلسي، ومجدي فكري، وعلي صبحي، وأحمد كشك.