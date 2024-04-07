 رئيس برلمان إيران: الانتقام الحتمي من الضربة الإسرائيلية سيعجل بسقوط النظام الصهيوني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس برلمان إيران: الانتقام الحتمي من الضربة الإسرائيلية سيعجل بسقوط النظام الصهيوني

وكالات
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 1:14 م

تحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عن الرد المحتمل على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "الانتقام الحتمي للضربة الإسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق سيعجل بسقوط النظام الصهيوني".

وأضاف أمام جلسة برلمانية: "الأمة الإيرانية ستعاقب بالتأكيد النظام الإسرائيلي على هجومه المميت الأخير على القسم القنصلي في سفارة إيران في سوريا".

وحذر من أن الهجوم الانتقامي الإيراني سيكون قاسيًّا، وسيعطي إسرائيل درسا، وسيعجل بسقوط نظامها.

وتابع: "الغارة الجوية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، أثبتت أن النظام الصهيوني لا يضع حدودًا للإجرام، وقد أصبح مخزيا ومكروها، لدرجة أنه ينتهك بوقاحة كل القانون الدولي".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما صاروخيا على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق في أول من شهر أبريل الجاري، ما أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين للحرس الثوري الإيراني.

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