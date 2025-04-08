آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وسط استمرار الحرب في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، اليوم الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن باقي الأسرى في قطاع غزة.

واستهدف الاحتجاج أيضا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما طالب العديد من المتظاهرين أيضا بإنهاء الحرب على غزة.

وتم رفع لافتات خلال التظاهرات عليها شعارات مثل "كم من الدماء سيتم إراقتها" و "أوقفوا الحرب".

وأظهرت العديد من الملصقات وجوه الأسرى الذين لا يزالوا محتجزين لدى حركة حماس منذ طوفان الأقصى أكتوبر 2023.

كما انتقدت التظاهرات قرار القيادة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

من جانبه ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل على إنشاء ممر أمني جديد عبر غزة، وهو ممر "موراج"، وهو اسم مستوطنة يهودية كانت قائمة بين رفح وخان يونس، مشيرا إلى أنه سيمتد بين المدينتين الجنوبيتين.

وقال نتنياهو: "نزيد الضغط تدريجيا حتى يُسلمونا رهائننا. وكلما امتنعوا عن تسليمنا، ازداد الضغط حتى يُسلمونا إياهم".

وأعلن جيش الاحتلال، صباح يوم الجمعة الماضي، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية “بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية” بحسب تعبيره.