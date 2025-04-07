حارس أرسنال: علينا الفوز في لندن قبل مواجهة ريال مدريد في البرنابيو

قال دافيد رايا، حارس آرسنال، إن فريقه يحتاج للفوز في مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والتي ستقام غدا الثلاثاء بلندن، حتى يكون الوضع بالنسبة له "أسهل" على ملعب سانتياجو برنابيو، الأسبوع المقبل.

وسيسعى "الجانرز" خلال مواجهته أمام ريال مدريد، لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وقال رايا في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "إنها مباراة كبيرة، ونعرف قدراتهم. نعرف عدد مرات فوزهم بالبطولة، ونحن مستعدون لهذا التحدي، ومستعدون للوصول إلى نصف النهائي".

وأوضح "علينا أن نواصل اللعب بنفس الطريقة التي اعتدنا عليها، وأن ندافع بنفس الطريقة. علينا الفوز بالمباراة، وأن نجعل الوضع أسهل حينما نزور سانتياجو برنابيو".

واعتبر أن "مباراة الإياب في البرنابيو طويلة، كما يقولون، لكن إذا فعلنا ما يتعين علينا فعله، سيكون لدينا فرصة جيدة".

وقبل هذه المباراة، يعاني أرسنال من غيابات مهمة عديدة، مثل جابرييل ماجالهايز، وكاي هافيرتز، وجابرييل جيسوس، على الرغم من أن رايا واثق من قدرة المجموعة على التعامل مع هذه المشكلة، كما فعلوا طوال الموسم.

وتابع الحارس: "عانينا من العديد من الإصابات، واستبدلنا العديد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع، لكن الفريق جاهز، وهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، ولهذا السبب لم يكن هناك فرق كبير عندما غيّرنا خط الدفاع. هذا يُظهر مرونة الفريق".

وتابع: "ساليبا، وجابرييل من أفضل ثنائيات قلب الدفاع في كرة القدم، لكن يتعين علينا جميعا هنا أن نكون في أفضل حالاتنا لإيقاف مدريد".

وأشاد رايا أيضا بأحد زملائه في الفريق، بوكايو ساكا، الذي عاد للعب بعد غياب دام 3 أشهر؛ بسبب مشكلة في الركبة، وسيلعب أساسيًا غدا أمام ريال مدريد.