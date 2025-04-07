وزير الرياضة يهنئ أبطال الاسكواش بعد التأهل لربع نهائي بطولة العالم

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أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً بالفيديو كونفرانس مع لاعبي المنتخب الوطنى المشارك في بطولة العالم لفردى الشباب والبنات تحت 23 سنة المُقامة بكراتشى، مشيداً بأدائهم المشرف وتأهلهم للدور ربع النهائي.

وهنأ الوزير كلاً من إبراهيم القباني وكريم التركي وفيروز أبو الخير وملك خفاجي على نتائجهم المتميزة، مؤكداً أن عزيمتهم تعكس روح البطولة والتميز التى يتمتع بها أبطال مصر في الاسكواش.

وأكد وزير الرياضة دعم الدولة الكامل للاعبين وتوفير كل سبل النجاح لاستمرار الريادة المصرية فى اللعبة، مشيراً إلى أهمية هذه البطولة فى صناعة جيل جديد من الأبطال.