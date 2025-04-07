 وزير الرياضة يهنئ أبطال الاسكواش بعد التأهل لربع نهائي بطولة العالم - بوابة الشروق
الإثنين 7 أبريل 2025 9:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

وزير الرياضة يهنئ أبطال الاسكواش بعد التأهل لربع نهائي بطولة العالم

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 7 أبريل 2025 - 9:01 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أبريل 2025 - 9:01 م

أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً بالفيديو كونفرانس مع لاعبي المنتخب الوطنى المشارك في بطولة العالم لفردى الشباب والبنات تحت 23 سنة المُقامة بكراتشى، مشيداً بأدائهم المشرف وتأهلهم للدور ربع النهائي.

وهنأ الوزير كلاً من إبراهيم القباني وكريم التركي وفيروز أبو الخير وملك خفاجي على نتائجهم المتميزة، مؤكداً أن عزيمتهم تعكس روح البطولة والتميز التى يتمتع بها أبطال مصر في الاسكواش.

وأكد وزير الرياضة دعم الدولة الكامل للاعبين وتوفير كل سبل النجاح لاستمرار الريادة المصرية فى اللعبة، مشيراً إلى أهمية هذه البطولة فى صناعة جيل جديد من الأبطال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك