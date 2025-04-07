بلد الوليد يعلق في بيان رسمي على مشاجرة لاعبيه

أصدر نادي بلد الوليد بيانًا رسميًا يعلن من خلاله معاقبة اثنين من لاعبيه، بعدما اشتبكا بالأيدي على مقاعد البدلاء، خلال الخسارة 4-0 أمام خيتافي أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، الإثنين: «نادي بلد الوليد يود أن يعرب عن إدانته الشديدة للحادث الذي وقع في ملعبه».

وأضاف: «نأسف بشدة للصورة التي أظهرها لاعبونا، يجب أن يتحول الإحباط الذي نعاني منه جميعا في ظل الوضع الرياضي إلى مزيد من الالتزام، وسلوك أفضل، وأداء أفضل، لا إلى انقسام».

وأتم: «ولذلك، دفاعا عن صورة النادي واحتراما لبقية زملائنا في الفريق، وخاصة جماهيرنا، فإن نادي ريال بلد الوليد سوف يطبق لوائحه التأديبية العامة على اللاعبين».

من جانبهما أصدر اللاعبان بيانا مشتركا، لإدانة تصرفاتهما، وكتب خلاله: «لا يمكن لأي نتيجة رياضية أو إحباط أن يبرر عدم الاحترام أو السلوك الذي أظهرناه أمس على مقاعد البدلاء، نتقدم بالاعتذار لزملائنا في الفريق وللنادي وللجماهير».

وأكد بيريز ولاتاسا أنهما يتقدما بالاعتذار على المستوى الشخصي لباقي أعضاء الفريق وسيتقبلان أي عقاب يصدره النادي.

وأظهرت اللقطات لويس بيريز وهو يتجادل مع زميله خوانمي لاتاسا، أثناء جلوسهما على مقاعد البدلاء.

وبعدها اعتدى بيريز على زميله بسلسلة من اللكمات، واضطر إيراي كوميرت الذي كان يجلس بينهما، إلى السيطرة عليه.

ويظهر الفيديو بيريز وهو يغادر مقاعد البدلاء ويتجه إلى غرف الملابس، قبل أن يسجل دومينجوس دوراتي الهدف الرابع لخيتافي.

ويحتل بلد الوليد المركز 20 في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ألافيس صاحب المركز 17، أول مراكز البقاء، مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.