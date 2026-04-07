أوكرانيا: مقتل وإصابة قرابة 1000 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و305 آلاف و470 فردا، من بينهم 980 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11841 دبابة، و24364 مركبة قتالية مدرعة، و39562 نظام مدفعية، و1722 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1340 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و223341 طائرة مسيرة، و4517 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و87862 من المركبات وخزانات الوقود، و4115 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.