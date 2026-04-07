الأمم المتحدة: دبابة إسرائيلية ومتفجرات تابعة لحزب الله قتلت على الأرجح أفراد من قوات حفظ السلام

حددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اثنين من الجناة المحتملين لمقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام في جنوب لبنان، قائلة إن النتائج الأولية تشير إلى هجمات منفصلة شنتها دبابة إسرائيلية وميليشيا حزب الله.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الغارة التي وقعت في 29 مارس نفذتها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، في حين أن هجوما ثانيا في اليوم التالي كان على الأرجح بسبب فخ متفجرات نصبته جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكر في نيويورك أن القذيفة التي أصابت موقعا للأمم المتحدة خلال الهجوم الأول كانت على ما يبدو قذيفة دبابة عيار 120 ملم أطلقت من دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث، أن الأمم المتحدة زودت إسرائيل كثيرا بإحداثيات جميع مواقع الأمم المتحدة من أجل منع وقوع حوادث.

وأضاف أن الحادث الثاني يبدو أنه نتج عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله على الأرجح.

وقد نتج عن الهجومين مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين من قوات حفظ السلام.