وزيرة الثقافة ناعية الفنانة التشكيلية زينب السجيني: صاحبة مسيرة استثنائية

فقدت الأوساط الثقافية العربية صباح اليوم ـ الثلاثاء ـ واحدة من رائدات الفن التشكيلي المصري، والتي رحلت عن عمر يناهز 96 عاما، تاركة عبر لوحاتها بصمات خاصة تمثل مدرسة مصرية خاصة في فن التصوير الزيتي.

وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكى، الفنانة الكبيرة، نعت والتي وصفتها بصاحبة المسيرة الاستثنائية، والتي حفرت من خلالها اسمها في ذاكرة الفن المصري والعربي، كإحدى رائدات الفن التشكيلي.

وقالت: كانت الراحلة قيمة فنية وإنسانية نادرة، وصوتًا مخلصًا للجمال، حملت في أعمالها نبض الوطن ووجدان الإنسان، وأسهمت عبر عطائها الأكاديمي والإبداعي في تشكيل وعي أجيال متعاقبة من الفنانين، لتظل واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ الفن التشكيلي.

وأضافت: رحيل زينب السجينى ليس فقدانًا لفنانة كبيرة فحسب، بل خسارة لقامة ثقافية رفيعة، تركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا سيبقى شاهدًا على عمق تجربتها وصدق رسالتها.

وقدمت الدكتورة جيهان زكى خالص العزاء لأسرة الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي ولعائلتها الكريمة.

وبدورها، نعت نقابة التشكيليين الفنانة زينب السيجيني، وقال نقيب التشكيليين، الفنان طارق الكومي في بيان له، رحلت الدكتورة زينب السجينى أستاذة الأجيال والمربية الفاضلة لأجيال متعاقبة على المستوى الأكاديمي والتربوى، تاركة خلفها مسيرة فنية ثرية وإسهامات بارزة أثرت الحركة التشكيلية في مصر بما قدمته من أعمال متميزة ورؤية إبداعية صادقة.

وأضاف: كانت الراحلة نموذجاً للفنان المخلص لفنه وقدمت عبر مشوارها العديد من الأعمال التي ستظل شاهدة على موهبتها وقيمتها الفنية الرفيعة.