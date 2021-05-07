 رئيس وزراء باكستان يبحث في السعودية الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء باكستان يبحث في السعودية الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام في أفغانستان

باكستان والسعودية
باكستان والسعودية
د ب أ
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 10:07 ص

 يزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران السعودية اليوم الجمعة تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يبحث خلالها الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام في أفغانستان

وقال بيان رسمي سعودي إن الزيارة "التي تستمر يومين ستحمل ملفات مهمة إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وسبق زيارة عمران بيومين زيارة رسمية للمملكة قام بها رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا بحث خلالها مع نظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي"الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام في أفغانستان إلى جانب تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لما له من تأثير إيجابي على السلام والأمن في المنطقة".


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