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قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن الحكم محمد الحنفي تغاضى عن ركلة جزاء لصالح فريقه أمام الزمالك.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":‏حدث ما توقعناه والكابتن محمد الحنفي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة".

وأضاف:"فوضنا امرنا لله، وماينفعش اللي بيحصل ده لأن كدا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم، اعدلوا واتقوا الله يا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم".

وفي تغريدة أخرى أشار:" ‏نادر قمر الدولة حكم الڤار استدعى محمد الحنفي حكم المباراة قائلا له تعالى شوف ضربة جزاء لسموحة وإنذار لطارق حامد وهذا الحديث مسجل، كيف تحدث هذه المأساة كيف نذبح بسكين بارد ويباح دم سموحة".