متحدث المترو: قطارات إضافية في أوقات الذروة لاستيعاب الزحام

أكد المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، أن الشركة قررت الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب الزحام في أوقات الذروة صباحًا ومساءً بالخطوط الثلاثة للمترو.



وأضاف عبدالهادي، لـ"الشروق"، أن الشركة تدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تيسيرا على مرتادى مرفق المترو خاصة في الفترات الصباحية وحتى موعد الإفطار.



ولفت إلى أن الشركة كثفت تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة، تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم الخدمة الطبية بشكل مجانى.



وأوضح عبد الهادي، أن الشركة تشدد إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب اتخاذ عددًا من التدابير لتقليل التزاحم خلال شهر رمضان لتقليل فرص انتقال العدوى بين الركاب، مشيرا إلى أن الإذاعة الداخلية للمترو لا تتوقف عن تنبيه المواطنين لضرورة ارتداء الكمامات داخل القطارات وعلى الأرصفة، فضلًا عن تشديد شرطة المترو على الأمر عند مداخل المحطات، ونشر أفراد الأمن على الأرصفة للتأكيد على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامة.



وأشار المتحدث باسم المترو إلى الحملات الأمنية المفاجئة التي تنظمها شرطة المترو داخل القطارات في الخطوط الثلاثة للتأكيد على التزام الركاب بارتداء الكمامات وتحرير محاضر للمخالفين أو التصالح الفوري بدفع الغرامة المقررة.



ولفت إلى أن الشركة وفرت كمامات في شبابيك التذاكر لبيعها للجمهور، فضلًا عن التزامها بتعقيم المحطات بشكل دوري والقطارات قبيل قيام القطار برحلته.