عمر: أحب فكرة النجاح في العموم.. والسعادة بالنسبة لي في الرضى والعائلة



قالت الفنانة مي عمر، إنها تغير إذا حقق أحد نجاحًا وهي لم تصل له بعد، أو إذا قدم أحد شيء لم تتمكن من تقديمه، مشيرة إلى أنها كانت تعتبر الدكتور أحمد زويل مثلها الأعلى خلال فترة دراستها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أنها كانت ترغب بتحقيق إنجازًا لم يتمكن أحد من الوصول إليه كالدكتور أحمد زويل، موضحة أنها كانت تقرأ عنه كثيرًا لتحاول تقليده.

وذكرت أنها بمجرد أن عرفت أن الدكتور أحمد زويل كان ينام 4 ساعات فقط خلال اليوم الواحد، حاولت أن تقتدي به، ذاكرة أنها كانت تذاكر بجد خلال فترة دراستها ما جعلها تحصل على 96.5% في الثانوية العامة.

وأوضحت أنها تحب فكرة النجاح في العموم، لهذا تطمع في النجاح باستمرار وتحقيق ذاتها، مؤكدة تعرضها لغيرة مؤذية من البعض.

وأشارت إلى تعلقها بأشيائها جدًا، ولا ترغب بتغيرها، لهذا فهي لا تطمع في أي شيء مادي، كأن تقتني مجوهرات أو ساعات، مضيفة أنها تعتبر أن الإحساس بالسعادة يكون أصعب إذا توفر للإنسان أكثر من احتياجاته.

وأكد أن مفهوم السعادة بالنسبة لها يكمن في الرضى والعائلة والنجاح، نافية أنها تصر على زوجها المخرج محمد سامي في أداء دور إذا أعجبها.

وتابعت: «كان نفسي أمثل في المدرسة والجامعة مكنش نفسي في شهرة وربنا إداني أكتر من اللي ممكن أتخيله».