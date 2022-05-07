رئيس شعبة الذهب: إقبال متزايد من المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن





قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تكالبًا من المواطنين، واندفاعًا كبيرًا لشراء الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين، مرجعًا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر مع ضعف المعروض.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنسبة كبيرة، منوهًا إلى أن نسبة الزيادة في السوق المحلي غير معتادة.



ولفت إلى أن إقبال المواطنين المتزايد على شراء الذهب، يرجع إلى «الوعي الاستثماري»، خاصة أن الشعبة كانت تنصح المواطنين، خلال عام 2016، بشراء الذهب كملاذ آمن بدلًا من الدولار، قائلًا إن المواطنين يشترون المعدن الأصفر الآن، على أمل الارتفاعات المتتالية لأسعاره.



وذكر رئيس شعبة الذهب، أن ارتفاع سعر الفائدة 50 نقطة، كان من المفترض أن تنخفض معه أسعار الذهب في حدود 4% أو 5%، قائلًا إن «ثبات السعر والهبوط الطفيف للأسعار، منح نظرة بأن الذهب قوي ومتماسك».



وأشار إلى أن العالم يمر بظروف اقتصادية غير طبيعية، ونفى امتلاكه رؤية واضحة لأسعار الذهب سواء ارتفاع أو انخفاض، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن سوق الذهب يعمل بصورة طبيعية وأن المعدن الأصفر متداول.

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