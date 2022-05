رقم إيجابي لوولفرهامبتون وسلبي لتشيلسي بالدوري الإنجليزي

حقق نادي وولفرهامبتون رقما قياسيا، بعد أن تعادل في اللحظات الأخيرة أمام تشيلسي بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لموقع «أوبتا» المتخصص في الإحصائيات فأن وولفرهامبتون نجح للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج في تسجيل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلي الخاص بالمباراة والدخول في الوقت الإضافي حيث سجل كونور كودي هدف التعادل لفريقه أمام البلوز في الدقيقة 97.

وأحرز وولفرهامبتون هدفه الأول في الدقائق الأخيرة من المباراة في أغسطس 2019 عندما سجل راؤول خيمينز هدف التعادل لفريقه أمام بيرنلي في الدقيقة 96:55 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي.

وفي نفس السياق، حقق تشيلسي رقما سلبيا بعد أن تلقى هدف في الدقائق الأخيرة خلال مباراته أمام وولفرهامبتون، حيث تلقى البلوز هدفه الثاني في الدقائق الأخيرة بعد الهدف الذي أحرز لويس سواريز خلال تواجده مع فريق ليفربول في المباراة التي أقُيمت في شهر أبريل عام 2013 حيث نجح سواريز الهدف في الدقيقة 96:30 في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما والتي أقُيمت لحساب الجولة الـ34 من الدوري على ملعب الأنفيلد.

