خادم الحرمين وولي العهد السعودي يوجهان بتقديم مساعدات بـ100 مليون دولار لشعب السودان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بـ100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع الحالية التي يمر بها الشعب السوداني.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان وتوفير مساعدات طبية.

وأكد أن المساعدات تأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.