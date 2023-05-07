كشف غموض العثور على جثة سائق توكتوك في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة سائق "توكتوك" وبها طلق ناري في القليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.



البداية بتلقي مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة سائق "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفي إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز.



تشكل فريق بحث مكون من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص مقيم بدائرة المركز.



وتم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة "توكتوك" وفي سبيل تنفيذ ذلك، قام باستيقاف المجني عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما قام بإشهار سلاح ناري "طبنجة" وهدده إلا أن المجني عليه قاومه، فأطلق عليه عيار ناري فسقط المجني عليه من المركبة المشار إليها، واستولى عليها ولاذ بالفرار، عقب ذلك قام بإخفاء "توكتوك" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم بإرشاده ضبط مركبة "التوكتوك"، والطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.