إزالة 20 تعديا واسترداد 350 فدانا و4780 مترا مربعا من أملاك الدولة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 20 تعديا واسترداد 350 فدانا زراعة و4780 مترا مربعا من المباني، وجرى تسليمها لجهة الولاية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو الجاري، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إزالة 20 تعديا على أراضي أملاك دولة تابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، منها 10 تعديات على مساحة 4780 مترا مربعا من المباني، و10 تعديات على مساحة 350 فدانا زراعة، واستراداد الأراضي وتسليمها لجهة الولاية.

وأشار إلى أن تلك الحملات تجري تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ونوابه، وممثلي جهات الولاية، والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.