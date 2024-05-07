رئيس جامعة جنوب الوادي: يجب الاستفادة من التحول الرقمي داخل الجامعة

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ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع مجلس التحول الرقمى بالجامعة بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التحول الرقمي في إدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية وأهمية تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيقات الإلكترونية بالجامعة.

كما ناقش التفاصيل الفنية والتقنية لقطاع التحول الرقمي وخطة العمل والدور المنوط به لتحقيق التكامل بين مختلف عناصر العمل.

ووجه عكاوى، بتوفير كافة احتياجات القطاع من أدوات عمل وعمل قاعدة بيانات متكاملة بمختلف التطبيقات الإلكترونية، وتوزيع المهام على أعضاء فريق العمل.