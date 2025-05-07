بعد توقف دام لمدة ثماني ساعات بسبب تصاعد التوترات بين باكستان والهند، بدأت الرحلات الجوية تعود إلى طبيعتها في عدد من المطارات الباكستانية، من بينها لاهور وكراتشي، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "جيو" عن مصادر في قطاع الطيران القول، إنه قد تم استئناف العديد من الرحلات الجوية من المطارين الرئيسيين.

وتم اليوم تسجيل رحلتين دوليتين وأخرى داخلية في مطار كراتشي، ما يشير إلى استئناف الخدمات بصورة تدريجية.

يذكر أن الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 26 شخصا وإصابة 46 آخرين على الأقل، في هجمات هندية على أهداف باكستانية.

وكانت الهند قد شنت في وقت سابق هجمات صاروخية عبر الحدود إلى باكستان، حيث قالت إنها استهدفت ملاجئ الجماعات المسلحة التي كانت وراء الهجوم الذي وقع أواخر أبريل الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أودى بحياة ما لايقل عن 26 مدنيا.