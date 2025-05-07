تفتتح غدا الخميس، أعمال الدورة 19 من بينالي فينيسيا الدولي لفنون العمارة في مدينة فينيسيا الإيطالية.

ويحضر حفل الافتتاح، وفد مصري رفيع المستوى يضم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس التنسيق الحضاري مهندس استشاري محمد أبو سعدة، ومدير أكاديمية الفنون بروما الدكتورة رانيا يحيى.

وانتهت وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من تجهيز الجناح المصري، والذي يضم العمل الذي تم اختياره للمشاركة من خلال مسابقة معمارية أطلقها الجهاز في ديسمبر 2024، حيث يشرف على تنفيذ الجناح المصري بفينسيا فريق من المتخصصين بالجهاز.

ويضم فريق العمل المصري، كل من د. صلاح زكي، مهندس إبراهيم زكريا، ومهندس عماد فكري، والذي سافر إلى إيطاليا لتنفيذ العمل والذي تم الانتهاء من جميع تجهيزات الجناح النهائية قبل ساعات من انطلاق الدورة الجديدة غدا.

وتقوم فكرة العمل المصري المشارك في منافسات بينالي فينيسيا، على التوازن البيئي؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يحقق موضوع البينالي لهذا العام.

ويمثل جناح مصر بفينيسيا من الأجنحة الهامة والتي لها تاريخ يمتد إلى ما يقرب من مائة عام، وذلك من خلال مشاركات مهمة في بينالي فينيسيا للفنون.