بوتين: لا يوجد حديث حول توحيد روسيا وبيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي حديث حول توحيد روسيا وبيلاروسيا ولا يمكن أن يكون.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله - خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، تعليقًا على شائعات حول توحيد روسيا وبيلاروسيا - "لا يمكن أن يحدث ذلك لأن التاريخ قد تطور بطريقة جعلتنا شعبا واحدا، وأنا أرى أن البيلاروس والروس والأوكرانيين شعب واحد وقد قلنا ذلك أكثر من مرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثير من الاتفاقيات حول دولة الاتحاد مع بيلاروسيا لم تتم بعد، مضيفًا "لم يتم الوفاء بالكثير مما تمت كتابته في المعاهدة الخاصة بدولة الاتحاد، وقد ناقشنا هذا الأمر مع ألكسندر لوكاشينكو".

وأوضح بوتين "لدينا خطة لبناء ما يسمى بدولة الاتحاد، وتم فعل الكثير في هذا الاتجاه بما في ذلك في المجال الاجتماعي مثل حقوق العمال وحرية الحركة وهكذا، وفي بعض النواحي تجاوزت دولة الاتحاد بالفعل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

يُذكر أن روسيا وبيلاروسيا قررتا في أواخر العام الماضي تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل، وأعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

ووقعت روسيا وبيلاروسيا يوم 2 أبريل 1997 معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك، وفي يناير عام 2000 تحول الاتحاد إلى (دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروسيا) بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997، ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروسيا يوم 2 أبريل في كل عام بعيد وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي.