الطويلة: اللجنة الخماسية لم تنجز سوى ملف واحد من 5 ملفات

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أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه لن يقبل بمد عمل الجنة الخماسية لأكثر من المدة المحددة لها والتي ستنتهي في شهر يوليو المقبل.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "TEN" : "نحن كأعضاء جمعية عمومية نشعر بتجاهل تام من اللجنة الخماسية، وهناك تعتيم على الكثير من الأمور".

وأضاف: "لجنة إدارة اتحاد الكرة لم تفعل أي شيء حتى الآن، كان مطلوب منهم إنجاز خمسة بنود لم يحققوا منها أي شيء سوى بند واحد فقط وهو تسيير الأعمال اليومية".

وأكمل: "ليس لدينا أي معلومات عن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وهناك تجاهل كبير للجمعية العمومية، التعتيم عليها غير طبيعي وكأنهم في ثكنة عسكرية".

وأتم: "هل يليق بمصر التي تمتلك أقدم اتحاد كروي أن يتم وضع وصاية عليهم من الخارج؟ هذا غير مقبول".

واختتم: "لذلك قمنا كجمعية عمومية منحهم فترة أسبوع واحد كمهلة للكشف عن كافة الأمور المخفية من جانبهم والتي يتم تداولها مع سارة مندوبة فيفا".