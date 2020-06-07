«العاصمة الإدارية» تصدر 60 قرارا وزاريا لتطوير مشروعات بأنشطة متنوعة

أصدرت شركة العاصمة الادارية للتنمية 60 قرارا وزاريا لمشروعات بأنشطة متنوعة، ما بين سكنى وتعليمى وتجارى ادارى، تبعا لتصريحات اللواء مجدى امين رئيس القطاع العقارى بالشركة.

اضاف لـ «مال واعمال – الشروق» ان الشركة اصدرت آخر قرار وزارى فى مايو الماضى لصالح شركة كورنر ستون للتنمية العقارية ليصل اجمالى القرارات الوزارية الصادرة لمشروعات المطورين نحو 60 قرارا وزاريا منذ مايو 2018 وحتى مايو 2020، مشيرا إلى 5 طلبات تحت الدراسة لإصدار القرارات الوزارية المتعلقة بمشروعاتهم.

وأصدرت العاصمة الادارية نحو 7 قرارات وزارية منذ مطلع العام الجارى لصالح شركات لافيردى مصر للاستثمار العقارى، جمعية الحكماء لتنمية المجتمع، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر، جمعية نماء للضباط العاملين بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وشركتى السويدى ايديوكيشن والفاروق للخدمات التعليمية وشركة كورنر ستون للتنمية العقارية.

وقال امين ان الشركة مستمرة فى خطة بيع الاراضى، حيث تستهدف بيع ما لا يقل عن 3000 فدان قبل نهاية العام الجارى، حيث تلقت 10 طلبات من مستثمرين للحصول على أراض فى منطقة وسط البلد Gov. 2

وتقام منطقة وسط البلد Gov. 2 على مساحة 1400 فدان وتضم أنشطة متنوعة ما بين تجارى وادارى وسياحى، ترفيهى ومقار لشركات الادوية والكمبيوتر بعدد قطع يصل إلى 1000 قطعة ارض بمساحات متنوعة.

«لا يوجد نية لزيادة الاسعار فى الوقت الجارى، الاسعار ثابتة منذ عام 2019» ــ قال أمين، وتتراوح الاسعار ما بين 5500 لمتر الأرض الاسكان المتميز، 5000 جنيه لمتر الأرض اقل تميزا، و4100 جنيه لمتر الأرض دون تميز.

تمثل المساحة القابل التعامل عليها من المرحلة الأولى للعاصمة الادارية نحو 24 الف فدان، بما يعادل 60% من مساحة المرحلة الأولى البالغة 40 ألف فدان، جار التعامل على 17 الفا و500 فدان، والمتبقى 6500 فدان المخطط التعامل عليها بنهاية 2020.

وقال أمين فى تصريحات سابقة إن الشركة تعاقدت مع شركتين ضمن منطقة الابراج، وجار دراسة التعاقد مع 5 شركات اخرى، بحد أدنى 23 الف جنيه لسعر المتر. مشيرا إلى أن هذه الأراضى بعضها يقع بجوار النهر الاخضر والبعض الآخر أمام الحى السكنى الثالث.